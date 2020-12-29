Son dakika: Savcılıktan 'İkinci 15 Temmuz' uyarısı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi sonrası öğrenci yapılanmasına hız kesmeden devam ettiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Ufuk Can Gazezoğlu tarafından örgütün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iddianame düzenlendi. 16'sı tutuklu 11'i adli kontrol uygulanan 36 şüpheli hakkında düzenlenen iddianamede şüphelilerin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Savcılık yaptığı değerlendirmede, FETÖ'nün örgütü diri tutmak, örgütün çözülmesini veya dağılmasını engellemek adına güncel öğrenci evleri ile hiç durmaksızın faaliyetlerine devam ettiğine vurgu yaptı.

YENİ 15 TEMMUZ'UN PEŞİNDELER

Hazırlanan iddianamede örgütün 15 Temmuz darbe girişimine rağmen öğrenci yapılanmasını aktif bir şekilde faaliyet yürüttüğü ayrıntılı olarak işlendi. İddianameye göre, örgüt üyeleri kod isim kullanmaya devam ederken, yeni üniversite kazanan öğrenciler halen örgüt evlerine çağırılmaya devam ediliyor. Özellikle İstanbul'a üniversite kazanıp gelen zeki ve genç çocuklar 'Altın nesil' adı altında yetiştiriliyor. Savcılık iddianamede, örgütün bu yolla yeni bir 15 Temmuz sürecine zemin hazırlamaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.