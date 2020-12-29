Son dakika: SBK Holding'e yönelik operasyonda dikkat çeken görüntüler!

İstanbul merkezli 4 ilde 6 şirkete yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; 10 şüpheli gözaltına alındı, Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin ise firari durumda olduğu belirtildi. DHA'nın edindiği bilgilere göre Sezgin Baran Korkmaz'ın, sahibi olduğu SBK Holding A.Ş. ile yönetiminde yer almadığı Mega Varlık Yönetim A.Ş.'nin birlikte hareket ederek, bankaların firmalardan olan alacaklarını devraldığı tespit edildi. Sözde iflasın eşiğinde olan şirketlerin ekonomiye kazandırılması adı altında, firmalara yardım etmek, finans sağlama yoluyla ortak olmak ya da kredi bulmak gerekçeleriyle firmaları ele geçirdiği belirlendi.

RESMİ KAYITLARA GİRMEDEN ŞİRKETLERİ YÖNETTİ

Yapılan kapsamlı soruşturmada, Korkmaz'ın resmi kayıtlarda şirketlerde ortak ya da yönetici gibi sıfatlarda bulunmadığı ancak, arka planda kendisinin yönettiği, akrabalık, hemşerilik, birlikte çalışan ve geçmişinde suç kaydı bulunan kişiler adına şirket kurdurttuğu, söz konusu şirketlerde şirket ortağı, yönetim kurulu üyesi gibi sıfatlarla görev almalarını sağladığı tespit edildi.

LÜKSEMBURG'DAKİ ŞİRKETİ TÜRKİYE'DE FAALİYETTE GİBİ GÖSTERDİ

Soruşturmada, şirketlerin ortaklık yapısında ve yönetim kurullarında sıklıkla değişikliğe gidildiği, bilinçli şekilde bağlantılı kişiler arasında şirketlerde hisse devri yaptırıldığı, ilerleyen dönem içerisinde şirketlerin bazılarını tasfiye ettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Korkmaz'ın Lüksemburg'da sahip olduğu paravan şirketlerin, Türkiye'de faaliyet göstermemesine rağmen potansiyel vergi kimlik numarası alarak yurtiçinde faaliyet gösteriyor gibi görüntü verdiği ortaya çıkarıldı.

SUÇA KONU FAALİYETTEN ELDE EDİLEN KARA PARA ŞİRKETLERDE AKLANDI

Sezgin Baran Korkmaz ve birlikte hareket ettiği kişilerin şirketlerde görev aldığı, suça konu faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri, şirket hesaplarına gelir olarak aktararak muhasebeleştirdikleri belirlenen soruşturmada, bu yolla kara para akladıkları ve çok sayıda bankalar arası havale, EFT ve swift işlemleri yaparak işledikleri suçla elde ettikleri gelir arasındaki bağlantıyı kesmeye çalıştıkları tespit edildi.

KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken ortaya çıkan görüntülerde, SBK Holdinge ait havayolu şirketinin tabelasının 23 Aralık tarihinde söküldüğü, operasyon günün olan bugün ise Falkon adlı bir şirkete ait tabelanın takıldığı görülüyor.

Öte yandan polis bu görüntülerin ardından şüphelilerin, operasyonun yapılacağı düşüncesiyle hareket ettikleri ve havayolu şirketini polis takibinden kaçırmaya hedeflediklerinin değerlendirdiği öğrenildi.