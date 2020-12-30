CHP'de kaset skandalı! "Kayıtlar elimizde"

CHPİstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın adının karıştığı tecavüz ve şantaj skandalında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Karabat'ı, CHP'li Aynur Doğan'la yaşadığı birlikteliğe ilişkin görüntüleri yaymakla tehdit ederek 10 milyon lira isteyen CHP eski Arnavutköy İlçe Belediye Başkan Aday Adayı Cahit Alma'nın, 'İBB'de Yönetim Kurulu Üyeliği' de talep ettiği belirlendi. Karabat, kendisine atılan tehdit ve şantaj içerikli Whatsapp mesajlarını da savcılığa sundu.Mesajlarda "Selam vekilim. Bir emanet var. Göndereceğim size. S... partinizle alakalı. Kayıtlar elimizde. Başka yerlere gitmeden sana gelsin dedim" ifadeleri yer aldı. Soruşturmada şantaja karıştığı belirlenen 4 kişi tutuklanmıştı.ŞANTAJIN başrolünde yer alan CHP Çekmeköy teşkilatında 'Sarı Başkan' lakabıyla tanınan CHP'li Aynur Doğan ise konuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi, evine kurduğu kamera sistemi için ise "Evimde salonun ortasında kamera var ancak gizli kamera değil" iddiasında bulundu. Kayıtların, Doğan'ın evindeki kameralara ait olduğu ileri sürülüyor.