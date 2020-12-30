İkinci yerli aşı müjdesi

Türkiye'de yerli Kovid-19 aşısını üretmek için yapılan çalışmalarda ikinci müjde Koçak Farma'dan geldi. Erciyes Üniversitesi'nin Faz 2 çalışmalarına geçtiğini açıklamasının ardından Koçak Farma da insan deneylerine geçmek için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurdu. Hayvan deneyleri başarıyla tamamlanan aşının Faz 1 çalışmaları Ocak ayının ortasında 44 gönüllüyle başlayacak. Faz 3 çalışması da başarıyla yürütüldüğü takdirde ikinci yerli aşının haziranda piyasaya sürülmesi ve aylık 20 milyon doz üretilmesi planlanıyor.Koçak Farma'nın CEO'su Hakan Koçak, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Firmamız yerli ve milli. 6 yıldır aşı çalışmaları yürütüyoruz. 1 milyar 500 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 20 milyon Euro ise Kovid-19 ile mücadele kapsamında yatırım yaptık. Aylık 20 milyon doza kadar aşı üretim kapasitesine sahibiz. Aşımızın Faz 1 çalışmalarına Ocak ortasında geçmeyi hedefliyoruz" dedi.Aşı piyasaya çıktığında ilk hedeflerinin Türkiye'deki ihtiyacın karşılanması olduğunu belirten Koçak, Türkiye'nin Uluslararası İlaç Denetim Birliği (PIC/S) üyeliğine kabul edildiğini vurguladı. Koçak, "Bu üyelik, yerli aşının ihracatında da önemli bir rol oynayacak. Aşı ihracatı yapabilmemiz için çalışma sonuçlarınızı içeren bir dosya ilgili kurumlarda uygun bulunur ve onay alırsa, aşı ihracatı imkânınız güçleniyor" ifadesini kullandı.Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Yıldız da yerli aşının inaktif aşı olduğu için mutasyona uğrayan virüse karşı da etkili olacağını bildirdi. Yıldız, "Hiçbir yan etkisi ve kullanmamızı engelleyecek sorun yok" diye konuştu.