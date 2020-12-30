İSPARK çalışanlarına sendika kıyımı! Pandemiye rağmen iş akitleri sonlandırıldı

"BİZ ÇIKARMADIK İSTİFA ETTİLER"

İşçilere baskı ve tehdit uygulanarak İBB yönetimi tarafından hazırlanan belgelerin imzalanması istendi. Sözde yapılan görevlendirmeyi kabul etmeyen işçilerin, kendi isteği ile istifa ettikleri algısı yaratabilmek için işçilerden istifa dilekçesi alındı.

"KABUL ETSENİZ BİLE ÇALIŞTIRILMAYACAKSINIZ"

İSPARK yönetimi tarafından iş akitleri fesih edilen 4 İSPARK görevlisine, bu durumun tamamen siyasi olduğu, görevlendirmeyi kabul etseler dahi çalıştırılmayacakları tebliğ edildi. İşçilerin, eğer bu şekilde kendileri fesih yoluna gitmezlerse tazminatsız şekilde çıkışlarının verileceğini, bununla beraber işsizlik maaşı alamayacakları söylenerek üstü kapalı tehditte bulunuldu. Yönetimin, iş akitlerini sonlandırdığı işçilere hazır metinler el yazısı ile yazdırılıp, imzalatıldığı ortaya çıktı.