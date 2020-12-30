İzmir'de 4 gün boyunca 5 bin polis denetim yapacak

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 4 Ocak 2021 sabahına kadar sürecek yılbaşı tedbirleri kapsamında kent genelinde 400 noktada uygulama yapacak. 4 deniz ve 2 hava aracının da destek vereceği denetimlerde her gün 5 bin polis görev alacak. Ayrıca Sanal Devriye Amirliği ekipleri sosyal medyada kutlama yapanları tespit etmeye çalışacak.

HER GÜN 5 BİN POLİS GÖREV YAPACAK



İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Ocak 2021 sabah saat 05.00'e kadar sürecek yasaklar ve yılbaşı tedbirleri kapsamında bu akşam saat 18.00 itibariyle denetimlere başladı. İl genelinde oluşturulan yaklaşık 400 uygulama noktasında 450 polis ekibi ile 80 motosikletli yunus polisi görev yapacak.

4 deniz ve 2 hava aracının destek vereceği kontrollerde her gün 5 bin polis görev alacak. Ayrıca Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler koronavirüs tedbirlerleri kapsamında otel ve konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, marketler, bakkalları kontrol edecek. Tedbirlere uymayanlara ceza kesilecek.

SİBER POLİS SOSYAL MEDYADA DEVRİYE YAPACAK



Ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye ekipleri 24 saat sosyal medyada devriye atacak. Parti ya da kutlama yapan kişileri tespit ederek cezai işlem uygulayacak. İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, özellikle otel ve konaklama tesisleri gibi alanlarda toplu kutlamalara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini vurguladı.