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‘Leblebi’ ile uğurladı

, eşi Erdoğan’ı, trafik kazası sonucu engelli kalan ve 4 ’nde sahiplendiği Leblebi adlı köpekle uğurladı

HASAN AY HASAN AY
Giriş Tarihi: 30.12.2020 ABONE OL
‘Leblebi’ ile uğurladı
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde günlük çalışmasını yapmak üzere giden eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sahiplendiği Leblebi adlı köpekle birlikte uğurladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık" dedi. Emine Erdoğan, uğurlama anına ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

Emine Erdoğan, geçen yıl da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Paşa ve Pamuk'un fotoğraflarını paylaşmıştı. Külliye'deki Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi inşaatına yavruyken sığınan Paşa'ya şantiye personeli sahip çıkmıştı. Pamuk adlı kedi ise Emine Erdoğan'a, geçen yıl Pursaklar Belediyesi Barınağı tarafından hediye edilmişti.
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‘Leblebi’ ile uğurladı
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