MİT TIR’ları hainliği 15 Temmuz’un uluslararası ilk adımı

MİT TIR'larının durdurulması davasında FETÖ'cü 27 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıl 10 ay 15 gün arasındaki hapis cezalarının gerekçesi yazıldı. Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, şunlar kaydedildi: "Asıl amacı milletin iradesine kastetmek olan, bunu Gazi TBMM'yi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalamakla ispat eden FETÖ, yeni bir sözde askeri darbeyle yönetimi ele geçirmek adına uluslararası zihinlerde darbe yanlısı gayrimeşru bir meşruiyet peydahlamak için, 15 Temmuz menfur darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımını, MİT TIR'larına yapılan FETÖ algı operasyonu olan terör saldırısı ile gerçekleştirmiştir." AA