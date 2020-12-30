Pandemi ülkelere hızlı dijitalleşme fırsatı sundu

SABAH Gazetesi Yazarı Sait Gürsoy'un moderatörlüğünde düzenlenen eğitim panelinde, Türk Telekom Stratejik Müşteri Satış Direktörü Ahmet Çalık, Bahçeşehir Koleji Üst Yöneticisi Özlem Dağ ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel konuşma yaptı. Bahçeşehir Koleji CEO'su Özlem Dağ, pandemiden tüm kıtalarda 190 üzerinde ülkenin etkilendiği ve bunun 1.6 milyar öğrenci nüfusunun süreçten etkilenmesi anlamına geldiğini kaydetti. Uzaktan veya yüz yüze eğitime erişimde öğrenci nüfusunun yüzde 95'inin negatif etkilendiğini, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise bu oranın yüzde 99 olduğunu kaydeden Dağ, şunları söyledi: "Her krizin fırsatlar doğurması gibi bu süreçte bazı fırsatlar doğurdu. Tüm dünyada aynen sağlıkta olduğu gibi eğitimciler, hükümetler, eğitim teknolojisi sağlayıcısı kurumlar eğitim için topyekün çalışmaya başladı ve bu birlikte çalışma hızı çok kısa sürede yeni imkânlar doğurdu. Bunu eğitim sektörü için çok önemsiyorum. Teknoloji ve bilim değişiyor, eğitim sektörü de değişmeli diyorduk. Pandemi süreci dijitalleşme için fırsat sağladı." Öğretmenlerin büyük dönüşüm geçirdiğini ve sürecin liderliğini yaptığını ifade eden Dağ, hibrit eğitimin de yükselen yıldız olduğunu belirtti.TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, "Online eğitim hızla gündeme girdi, bazı alanlarda faydalı da oldu. Ama hiçbir online çalışma yüz yüzenin yerini tutmuyor. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması lazım" dedi. Dünya ülkelerinin en son okullarını kapattığını ve en erken okullarını açtığını anlatan Taşel, "Biz bir yazı kaybettik. Yüz yüze eğitim için herkese görev düşüyor. Maskeyi kola takmak yerine ağza takmak lazım. Türkiye'de 25 milyon öğrenci var, 2 milyon öğretim üyesi ve öğretmen eklediğimizde bu rakam 27 milyona denk geliyor. Tüm bu bireylerin 3 kişilik bir aile olduğunu hesaplasak 81 milyonu buluruz. Yani Türkiye'de eğitimle ilgisi olmayan hiçbir Türk vatandaşı yok. Çocukların yetişmesi, öğrenme kayıpları yaşamaması için elbirliğiyle, gayret ederek, okulları açmak lazım" ifadelerini kullandı.