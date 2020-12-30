Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça görevine başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ahmet Akça, Ankara Adalet Sarayı'na gelerek makamında işbaşı yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay'a üye seçilmesinin ardından, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı Mazeret Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmıştı. Akça, Ankara Adalet Sarayı'na gelerek görevine başladı. Tebrikleri kabul eden Akça, daha sonra Başsavcı vekilleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.