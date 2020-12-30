Son dakika: CHP'de yeni kaset skandalı ve şantaj!

NELER OLMUŞTU?

Son dakika haberi: Taciz ve tecavüz skandallarıyla çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) akıllara durgunluk veren bir şantaj olayı yaşandı. Yasak aşk, gizli kayıt ve şantaj gibi bir entrika romanında olması gereken bütün unsurların yer aldığı skandalın bir tarafında CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Özgür Karabat, diğer tarafında ise CHP'li Aynur Doğan ve partinin eski Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan Bozkurt'un da aralarında bulunduğu altı kişilik şantaj şebekesi var. CHP'de yaşanan son skandal şöyle gelişti: