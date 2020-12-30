Son dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında sanıklara ceza yağdı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir dava daha sonuçlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada sanıkların 12'si ağırlaştırılmış, 80'i ise müebbet cezasına çarptırıldı.

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