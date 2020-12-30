HaberlerGündem HaberleriSon dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında sanıklara ceza yağdı
Son dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında sanıklara ceza yağdı
Son dakika haberine göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanık müebbet hapse çarptırıldı.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:41Son Güncelleme: 30.12.2020 12:06ABONE OL
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir dava daha sonuçlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada sanıkların 12'si ağırlaştırılmış, 80'i ise müebbet cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında sanıklara ceza yağdı