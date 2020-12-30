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Son dakika: 'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında sanıklara ceza yağdı

Son dakika haberine göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada 12 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 80 sanık müebbet hapse çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:41 Son Güncelleme: 30.12.2020 12:06 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında sanıklara ceza yağdı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bir dava daha sonuçlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada sanıkların 12'si ağırlaştırılmış, 80'i ise müebbet cezasına çarptırıldı.

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Son dakika: FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında sanıklara ceza yağdı
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