Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığından yeni yılbaşı genelgesi: Turist girişlerine kapalı olacak

TÜM GİRİŞLER SINIRLANDIRILACAK

Bu çerçevede 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar; il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara (İstanbul'da İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir'de Gündoğdu Meydanı gibi) yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak.