Trabzon Emniyet Müdürü, Yusuf Yazıcı’yı maça davet etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve memleketi Trabzon'a izinli olarak gelen Yusuf Yazıcı, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i makamında ziyaret etti. Makamda bir süre Yusuf Yazıcı ile sohbet eden Emniyet müdürü Alper, pandemi sonrası Yazıcı'yı maç oynamaya davet etti.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'i makamında ziyaret etti. Makamda Emniyet müdürü ile bir süre sohbet Yazıcı, üzerinde isminin yazılı olduğu Lille formasını Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'e hediye etti.Emniyet müdürü Alper ,lise öğrenimini Erdoğdu Lisesi'nde tamamlayan Yusuf Yazıcı'yı mahalle maçına davet ederek, "Pandemiden sonra Erdoğdu mahallesinde mahalle maçı yaparsak destek kuvvet olarak Yusuf Yazıcı'yı çağıracağım" dedi.

Sohbetin ardından Emniyet müdürü Metin Alper, Yusuf'a Özel Harekat şapkası ve çeşitli hediyeler verdi. Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Emniyet müdürü Alper'e "Annem asker olmamı çok isterdi. Bu fotoğrafı görse çok mutlu olurdu" ifadesini kullandı.Sabaha konuşan Trabzon Emniyet müdürü Metin Alper,"Trabzon'lu milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın bizleri ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduk.Yazıcı'nın doğup büyüdüğü Erdoğdu mahallesinde bir maç tertipleyip, maça davet ettim.Hiç düşünmeden gelirim dedi.Kardeşimin yolu açık olsun,dedi

Ayrıca, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da yapılan paylaşımda, 'Hoş geldin Yusuf Yazıcı. Avrupa'daki futbolu ve muhteşem golleriyle göğsümüzü kabartan, Trabzon'umuzun evladı Yusuf Yazıcı emniyetimizi ziyarete geldi. Gol sevincimiz YY" ifadelerine yer verildi.