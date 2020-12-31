2021 en güzel, anlamlı, resimli YILBAŞI mesajları ve sözleri: Anlamlı, kısa, uzun yeni yıl kutlama mesajları ve Hoş geldin 2021 mesajı

Yılbaşı mesajları, bugünün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 2021 yılı için kısa, uzun ve yeni yılbaşı mesajları ve sözleri bu başlık altında yer alıyor. Kısıtlamalar nedeniyle bu yıl insanlar, yılbaşını sevdiklerinden uzakta geçirecekler. Yakınlarının yeni yılını kutlamak isteyenler, haberimizden seçeceği yeni, kısa, uzun ve anlamlı yeni yıl mesajı veya tebrik kartını kolayca gönderebilirsiniz. Sosyal medya ya da haberleşme platformları üzerinden sevdiklerinize mutlu yıllar dileyin!
Haberimizden seçeceğiniz resimli yeni yıl mesajları ve sözlerini sevdiklerinizle kolayca paylaşabilirsiniz. Mutlu yıllar!
Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!
Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Yeni yılın umutla geçsin.
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılınız kutlu olsun.
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar… 2021 yeni yılınız kutlu olsun
Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah"a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…
Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!
Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.
İlk aşk başkadır derler, gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.
Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.
Nerede yaşam varsa, orada ümit vardır. Tüm ümit ve başarılar yeni yılda senin olsun!
Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!
Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...
Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nic
2021 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!
Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun…
Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!
Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…
Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.!
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!