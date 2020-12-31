Ankara’nın meydanları yılbaşında sessizliğe büründü

Tüm dünyayı ve yurdu etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ardı ardına tedbirler uygulandı.

Koronavirüs salgınında vaka artışlarının önüne geçmek amacıyla yurt genelinde 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Ankara'nın en işlek cadde ve meydanları kısıtlamalar nedeniyle boş kaldı. Önceki yıllarda yılbaşı kutlamalarının en uğrak noktası olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Sakarya Caddesi, Yüksel Caddesi, Konur-1 Sokak, Karanfil Sokak, İzmir-1 Caddesi İle Bahçelievler Mahallesi 7. Caddelerinde sadece tedbirler kapsamında uygulama yapan polis ekipleri vardı.

Uygulama noktalarında bulunan polis ekipleri, moto kurye ve taksilerin haricinde diğer araçları da durdurarak izin belgelerini kontrol etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde 235 uygulama noktası, 14 bin 949 görevli polis, 989 görevli ekip, 2 adet havadan drone ile kontrol edilirken 2 adet dedektör köpek görev alıyor.