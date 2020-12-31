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Güvenlik güçlerine tatlı sürpriz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, yeni yılda görev başında olan güvenlik güçlerini denetim noktalarında ziyaret ederek,  yeni yıllarını kutlayıp tatlı ikramında bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 1.1.2021 00:32 ABONE OL
Güvenlik güçlerine tatlı sürpriz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın,2021 yılına girilmesine az bir zaman kala Kandıra Yolu üzerinde ki Jandarma ve Gölcük yolu üzerindeki polis noktasında denetimlerde bulunan güvenlik güçlerimi ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun da yer aldığı ziyaretlerde, görev yapan Jandarma ve Polis mensuplarının yeni yılını kutlayan Başkan Büyükakın, "Yeni yılın ülkemize ve şehrimize esenlikler, sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum. Halkımızın güvenliği için hizmet ediyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretlerde Başkan Büyükakın'a, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Jandarma Kıdemli Albay Ümit İlbayı'da eşlik etti.

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Güvenlik güçlerine tatlı sürpriz
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