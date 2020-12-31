İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyon! 15 şüpheli yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 35 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Başakşehir, Sultangazi, Zeytinburnu, Esenyurt, Fatih, Sultanbeyli, Esenler, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe, Bahçelievler ve Avcılar'da 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 15'ini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 20 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.