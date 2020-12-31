İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

Son dakika haber: 2020'nin sonunda son gününe geldik. Felaketler ve kabuslarla dolu yılın bitmesi için herkes dualar etti. Yaşananların etkisi uzun yıllar gitmeyecek gibi. Sizler için 2020'de yaşanan önemli olayları derledik. İşte kronolojik sıraya göre 2020'de yaşanan olaylar...
OCAK - 3 Ocak
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD tarafından düzenlenen füzeli saldırıda Bağdat Havalimanı'nda öldürüldü.
8 Ocak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin TürkAkım doğal gaz boru hattını törenle hizmete açtı.
14 Ocak
Avustralya'daki orman yangınları şiddetlendi. Ülke tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen felakette 1,1 milyardan fazla hayvan ve en az 33 kişi öldü.
24 Ocak
Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti.
ŞUBAT - 4 Şubat
Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yedi kişi hayatını kaybetti. Bir gün sonra çığ altındakileri arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Her iki olayda toplam 42 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.
5 Şubat
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. 183 kişinin bulunduğunu uçakta 3 kişi yaşamını yitirdi.
27 Şubat
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu TSK mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı.
28 Şubat
Türkiye'nin, sığınmacıların Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından çok sayıda sığınmacı, aileleri ile birlikte sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminallerine akın etti.
MART - 11 Mart
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıkladı.
12 Mart
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kovid-19 salgınına yönelik toplantının ardından ilkokul, orta okul ve liseler, 16 Mart itibarıyla 1 hafta tatil edildi. Öğrencilerin 23 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edeceği açıklandı. Üniversiteler de 16 Mart'tan itibaren tatil edildi.
16 Mart
Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi. Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri tatil edildi.
23 Mart
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersle başladı.
NİSAN - 6 Nisan
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı ve hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.
10 Nisan
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu boyunca Kovid-19'la mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceği açıklandı. Marketler, fırın, bakkal ve akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluştu.
23 Nisan
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. Vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde çocuklarıyla balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.
MAYIS - 10 Mayıs
22 Mart'ta sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 50 günlük aranın ardından dışarı çıktı. Maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek parklarda yürüdü, dinlenme alanlarında vakit geçirdi.
25 Mayıs
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd, polis şiddeti sonucu hayatını kaybetti. Floyd'un ölümü, dünya çapında protestolarla birlikte bir kargaşaya neden oldu.
27 Mayıs
Demokrasi ve Özgürlükler Adası törenle açıldı.
HAZİRAN - 1 Haziran
Kovid-19 salgını sürecindeki "Yeni Normal" kapsamında idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli normal mesaiye başladı. Şehirlerarası seyahat sınırlaması kaldırıldı.
4 Haziran
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.
25 Haziran
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresini 770 bin sterline satın aldı.
30 Haziran
Van'da 3 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Teknede sığınmacıların bulunduğu anlaşıldı. Günler süren çalışmalar sonucunda Van Gölü'nde 61 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
TEMMUZ - 3 Temmuz
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti. İki gün sonra Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, havai fişeklerin imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada yine patlama meydana geldi. 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı.
21 Temmuz
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cesedi Menteşe ilçesindeki Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu.
24 Temmuz
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı.
AĞUSTOS - 4 Ağustos
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limandaki amonyum nitrat yüklü tankerin patlaması sonucu en az 190 kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı. Olayın ardından hükümet istifa etti.
21 Ağustos
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar m3 doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda" dedi.
22 Ağustos
Giresun'da etkili olan şiddetli yağış Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde sele neden oldu. Selde 11 kişi hayatını kaybetti, kayıp dört kişi ise bulunamadı.
EYLÜL - 10 Eylül
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "58 mülki idare amiri, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa alındı. Bunların 31'i kaymakam, 17'si vali yardımcısı, 9'u hukuk müşaviri, 1'i de mülkiye müfettişiydi" açıklamasında bulundu.
21 Eylül
Milli Eğitim Bakanlığınca, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.
23 Eylül
Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ yakınlarında sivil yerleşimlere ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı.
EKİM - 7 Ekim
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü halkın kullanımına açıldı. Ayrıca, 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.
9 Ekim
Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti. Bir gün sonra da İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 8'i yaşamını yitirdi.
23 Ekim
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itirazı değerlendirdi.
KASIM - 2 Kasım
İzmir depreminden 63 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan yaralı çıkarıldı. Elif'in küçücük elleriyle itfaiyecinin parmağına tutunduğu anlar, hafızalara kazındı.
3 Kasım
İzmir'de meydana gelen depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşında Ayda Gezgin isimli bir kız çocuğu daha çıkarıldı.
5 Kasım
ABD'de 3 Kasım'daki seçimlerin ardından Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, ülkenin 46'ncı başkanı oldu.
15 Kasım
Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı. Cami kullanılamaz hale geldi.
ARALIK - 2 Aralık
İngiltere, ABD'li Pfizer ile Türk asıllı Alman bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.
8 Aralık
Twitter'da yazar Hasan Ali Toptaş'a yönelik taciz suçlamaları ortaya çıktı. Toptaş, önce özür diledi ardından suçsuz olduğunu savundu.
10 Aralık
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgali altında kalan Karabağ'ın kurtarılması dolayısıyla Bakü'de Azadlık Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.
19 Aralık
Gaziantep'te Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi'nin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde, yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu yangın çıktı. 12 kişi hayatını kaybetti.
29 Aralık
Akademisyen Aylin Sözer, Boğazı kesilip yakılarak öldürüldü.
KAYBETTİKLERİMİZ - 17 Ocak
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi, Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti.
20 Ocak
TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti.
14 Nisan
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, Kovid-19 şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
17 Nisan
Osmanlı tarihi ile ilgili önemli araştırmalarıyla bilinen tarihçi yazar Orhan Koloğlu 90 yaşında vefat etti.
26 Mayıs
22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.
15 Eylül
Bir süredir ALS hastalığı ile mücadele eden Vehbi Koç'un kızı, İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç, 79 yaşında hayatını kaybetti.
18 Ekim
Uzun süredir tedavi gören gazeteci yazar Bekir Coşkun, Ankara Şehir Hastanesi'nde 75 yaşında hayatını kaybetti.
30 Ekim
Eski Başbakan Mesut Yılmaz, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti.
1 Kasım
Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.