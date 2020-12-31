Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

2020 yılının son gününe geldik. Neredeyse kabus gibi geçen 2020'de yaşananlar uzun yıllar unutulmayacak gibi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül salgın koronavirüs 2020'ye resmen damga vurdu. Pandeminin peşinden depremler, seller, yangınlar, çığ düşmeleri peş peşe geldi. 24 Ocak'ta Elazığ'da, 14 Haziran'da Bingöl'de ve 30 Ekim'de 'de üç büyük yaşandı. Şubat ayında Van'da yaşanan çığ faciasında 42 kişi hayatını kaybetti. ABD seçimleri yıl boyunca tartışıldı, tarihi seçimi Biden kazandı. İşte 'bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar

Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:24 Son Güncelleme: 31.12.2020 08:24 ABONE OL
İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

Son dakika haber: 2020'nin sonunda son gününe geldik. Felaketler ve kabuslarla dolu yılın bitmesi için herkes dualar etti. Yaşananların etkisi uzun yıllar gitmeyecek gibi. Sizler için 2020'de yaşanan önemli olayları derledik. İşte kronolojik sıraya göre 2020'de yaşanan olaylar...

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

OCAK - 3 Ocak

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD tarafından düzenlenen füzeli saldırıda Bağdat Havalimanı'nda öldürüldü.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

8 Ocak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin TürkAkım doğal gaz boru hattını törenle hizmete açtı.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

14 Ocak

Avustralya'daki orman yangınları şiddetlendi. Ülke tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen felakette 1,1 milyardan fazla hayvan ve en az 33 kişi öldü.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

24 Ocak

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

ŞUBAT - 4 Şubat

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yedi kişi hayatını kaybetti. Bir gün sonra çığ altındakileri arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Her iki olayda toplam 42 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

5 Şubat

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. 183 kişinin bulunduğunu uçakta 3 kişi yaşamını yitirdi.

27 Şubat

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu TSK mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

28 Şubat

Türkiye'nin, sığınmacıların Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından çok sayıda sığınmacı, aileleri ile birlikte sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminallerine akın etti.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

MART - 11 Mart

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıkladı.

12 Mart

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kovid-19 salgınına yönelik toplantının ardından ilkokul, orta okul ve liseler, 16 Mart itibarıyla 1 hafta tatil edildi. Öğrencilerin 23 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam edeceği açıklandı. Üniversiteler de 16 Mart'tan itibaren tatil edildi.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

16 Mart

Koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi. Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri tatil edildi.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

23 Mart

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersle başladı.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

NİSAN - 6 Nisan

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı ve hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

10 Nisan

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu boyunca Kovid-19'la mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceği açıklandı. Marketler, fırın, bakkal ve akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluştu.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

23 Nisan

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. Vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde çocuklarıyla balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

MAYIS - 10 Mayıs

22 Mart'ta sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 50 günlük aranın ardından dışarı çıktı. Maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek parklarda yürüdü, dinlenme alanlarında vakit geçirdi.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

25 Mayıs

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd, polis şiddeti sonucu hayatını kaybetti. Floyd'un ölümü, dünya çapında protestolarla birlikte bir kargaşaya neden oldu.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

27 Mayıs

Demokrasi ve Özgürlükler Adası törenle açıldı.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

HAZİRAN - 1 Haziran

Kovid-19 salgını sürecindeki "Yeni Normal" kapsamında idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli normal mesaiye başladı. Şehirlerarası seyahat sınırlaması kaldırıldı.

4 Haziran

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

25 Haziran

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresini 770 bin sterline satın aldı.

30 Haziran

Van'da 3 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Teknede sığınmacıların bulunduğu anlaşıldı. Günler süren çalışmalar sonucunda Van Gölü'nde 61 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

TEMMUZ - 3 Temmuz

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti. İki gün sonra Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, havai fişeklerin imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada yine patlama meydana geldi. 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

21 Temmuz

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cesedi Menteşe ilçesindeki Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

24 Temmuz

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

AĞUSTOS - 4 Ağustos

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limandaki amonyum nitrat yüklü tankerin patlaması sonucu en az 190 kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı. Olayın ardından hükümet istifa etti.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

21 Ağustos

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar m3 doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda" dedi.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

22 Ağustos

Giresun'da etkili olan şiddetli yağış Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde sele neden oldu. Selde 11 kişi hayatını kaybetti, kayıp dört kişi ise bulunamadı.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

EYLÜL - 10 Eylül

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "58 mülki idare amiri, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa alındı. Bunların 31'i kaymakam, 17'si vali yardımcısı, 9'u hukuk müşaviri, 1'i de mülkiye müfettişiydi" açıklamasında bulundu.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

21 Eylül

Milli Eğitim Bakanlığınca, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

23 Eylül

Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ yakınlarında sivil yerleşimlere ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

EKİM - 7 Ekim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü halkın kullanımına açıldı. Ayrıca, 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

9 Ekim

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti. Bir gün sonra da 'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 8'i yaşamını yitirdi.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

23 Ekim

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itirazı değerlendirdi.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

30 Ekim

'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde 116 kişi hayatını kaybetti.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

KASIM - 2 Kasım

depreminden 63 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan yaralı çıkarıldı. Elif'in küçücük elleriyle itfaiyecinin parmağına tutunduğu anlar, hafızalara kazındı.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

3 Kasım

'de meydana gelen depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşında Ayda Gezgin isimli bir kız çocuğu daha çıkarıldı.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

5 Kasım

ABD'de 3 Kasım'daki seçimlerin ardından Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, ülkenin 46'ncı başkanı oldu.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

15 Kasım

Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı. Cami kullanılamaz hale geldi.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

ARALIK - 2 Aralık

İngiltere, ABD'li Pfizer ile Türk asıllı Alman bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.

8 Aralık

Twitter'da yazar Hasan Ali Toptaş'a yönelik taciz suçlamaları ortaya çıktı. Toptaş, önce özür diledi ardından suçsuz olduğunu savundu.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

10 Aralık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgali altında kalan Karabağ'ın kurtarılması dolayısıyla Bakü'de Azadlık Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

19 Aralık

Gaziantep'te Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi'nin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde, yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu yangın çıktı. 12 kişi hayatını kaybetti.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

29 Aralık

Akademisyen Aylin Sözer, Boğazı kesilip yakılarak öldürüldü.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

KAYBETTİKLERİMİZ - 17 Ocak

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi, Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

20 Ocak

TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca vefat etti.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

14 Nisan

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, Kovid-19 şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

17 Nisan

Osmanlı tarihi ile ilgili önemli araştırmalarıyla bilinen tarihçi yazar Orhan Koloğlu 90 yaşında vefat etti.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

26 Mayıs

22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

15 Eylül

Bir süredir ALS hastalığı ile mücadele eden Vehbi Koç'un kızı, İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç, 79 yaşında hayatını kaybetti.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

18 Ekim

Uzun süredir tedavi gören gazeteci yazar Bekir Coşkun, Ankara Şehir Hastanesi'nde 75 yaşında hayatını kaybetti.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

30 Ekim

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

1 Kasım

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

22 Aralık

Eski Trabzonspor Başkanı Özkan Sümer kanser tedavisi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA