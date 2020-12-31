İşte 'Bitsin artık' dediğimiz 2020'de yaşanan önemli olaylar! Felaketler, kabuslar bitmedi

22 Ağustos



Giresun'da etkili olan şiddetli yağış Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde sele neden oldu. Selde 11 kişi hayatını kaybetti, kayıp dört kişi ise bulunamadı.