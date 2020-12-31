Şırnak’ta terörist sayısı 100’ün altına indi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aytemur, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile birlikte terörle mücadele konusunda önemli bir konuma sahip olan 1890 rakımlı Elmalı Tepe Üs Bölgesine yılbaşı ziyareti gerçekleştirdi.

Bestler Dereler bölgesi ve Kel Mehmet Dağı bölgesine hakim Elmalı Tepe Üs Bölgesinde bulunan Mehmetçikleri ziyaret eden Vali Pehlivan bölge hakkında Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy'dan bilgi aldı. Telsizden bölgede bulunan güvenlik kuleleri ve karakollarda bulunan askerlere seslenen Vali Pehlivan; "Üs bölgelerimizdeki ve güvenlik kulelerimizdeki kahraman kardeşlerim, hepinizi en içten dileklerimle, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz bugün 31 Aralık. 2020 yılının son günündeyiz. Yılın her günü olduğu gibi bugün de nöbetinizin başında, görevdesiniz. Sınır boylarında hem İlimizin hem ülkemizin güvenliği için cansiperane bir şekilde mücadelenizi sürdürüyorsunuz. Ben bugün vesilesiyle öncelikle yeni yılın, 2021 yılının sizin, aileniz, silah arkadaşlarınız için hayırlara, iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar ortaya koymuş olduğunuz başarılı mücadelelerin yeni yılda da artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

Yapılan telsizli kutlamadan sonra Üs Bölgesinde bulunan Mehmetçik ile sohbet eden Vali Pehlivan ve beraberindekiler Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Elmalı Tepe Üs Bölgesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan; "Şu anda Elmalı Jandarma Üs Bölgemizdeyiz. Burada Kahraman kardeşlerimizle, Jandarmalarımızla bir araya geldik. Bugün biliyorsunuz 31 Aralık, 2020 yılının son günü. Yılın her günü 7/24 esasına göre nöbette olan, görev yapan arkadaşlarımız bugün ve bu gece itibariyle de görevlerinin başındalar. Biz onları ziyaret ettik, hem de bu vesileyle yeni yılda iyi dileklerimizi kendileriyle paylaştık. Buradan diğer bütün üs bölgeleriyle, güvenlik kuleleri ile bağlantı kurmak suretiyle kulelerde görevlerinin başında olan kardeşlerimizle, kahramanlarımızla görüştük, hasbihal ettik" dedi.

ŞIRNAK'TA TERÖRİST SAYISI 100'ÜN ALTINA İNDİ

Şırnak ve bölgede terörle yoğun bir mücadele verildiğinin belirten Vali Pehlivan; "2020 yılında da Güvenlik Kuvvetlerimiz, Jandarmamız, Emniyetimiz, Silahlı Kuvvetlerimiz, Korucularımız 12 ay esaslı çalışmalarını sürdürdüler, çok başarılı operasyonlar ve neticeler elde edildi. Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız, iç güvenlikle ilgili operasyonlarda çok büyük destekler sağladılar. Ben bu vesileyle kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. İlimizde de Jandarmamız, Emniyetimiz, hem de Korucularımız bu operasyonlarda üst düzey vazife ortaya koydular. İlimizde terörist sayısı da 100'ün altına indi. Bir yıl içerisinde 70'in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Sizin de takip ettiğiniz üzere terör örgütüne katılım sıfır noktasına yaklaştı. Katılımlar yok denecek kadar azdır. Bu konuda biliyor ve görüyoruz ki vatandaşımızın da teveccühü üst düzeydedir. Yakalanan güvenlik ve huzur ikliminin daim olması konusunda bir yandan güvenlik alt yapısı, güvenlikle ilgili yatırımlar, güvenlik alanındaki donanım en iyi noktalara gelirken bir yandan da şehrimizde sosyoekonomik alandaki gelişmeler vatandaşımız tarafımızdan memnuniyetle karşılanıyor. Bunu yakından müşahede ediyoruz. Ben alt yapı hizmetleri hem üst yapı hizmetleri 2020 yılında da durmadı, devam etti. Ekonomik sahada, sanayi anlamında da tarım anlamında da yatırımlar, eğitiminden sağlığına, kamu yatırımlarıyla sürdü" dedi.