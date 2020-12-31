Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığından yılbaşı tedbirlerine ilişkin açıklama

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen denetimlerini sürdürecek. Koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra genel güvenlik, asayiş, terör, trafik, düzensiz göç/göçmen kaçakçılığına yönelik alınan önlemler denetlenecek 31 Aralık saat 18.00 ile 1 Ocak saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 119 bin 744 emniyet, 86 bin 270 jandarma, 2 bin 125 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak.

Bu personellerden 14 bin 729'u trafik denetimlerinde görevli olacak. Ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında gerekli kontroller yapılacak.