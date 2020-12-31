Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasında ne yasak, ne değil? İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı...

Koronavirüs salgınının kasıp kavurduğu 2020 yılını geride bırakıyoruz. Dünyanın hiç alışık olmadığı günleri yaşadığı 2020'ye kısıtlamalar damgasını vurdu. Yılın sonuna doğru gelen aşı müjdeleri ile umutlanılsa da salgın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Bu nedenle dünyanın birçok ülkesi yeni yıla koronavirüsün gölgesinde kısıtlamalar ile giriyor. Türkiye'de de 80 saatlik bir sokak kısıtlaması uygulanacak. Peki, sokak kısıtlamasında nereler, hangi saatler arasında açık olacak? Neler yasak, neler serbest? İşte kısıtlamaya dair tüm detaylar...

80 SAATLİK KISITLAMA BU AKŞAM BAŞLIYOR

2020'yi kısıtlamalar ile geride bırakacağız. Koronavirüs nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Yasak hafta sonunu da kapsayacak, pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.

CUMA NAMAZI KILINABİLECEK Mİ?

Yeni yılın ilk günü olan yarın İslam alemi için oldukça önemli olan Cuma namazı belirlenen şartlar doğrusunda kılınacak. Buna göre; vatandaşlar evine en yakın camide, koronavirüs kurallarına riayet ederek ibadetini yerine getirebilecek.

Konuya ilişkin açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmek ve araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine karar verilmiştir"

Kararda, "Belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.