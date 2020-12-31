SON DAKİKA! Pınar Gültekin'in babası açıkladı

Son dakika: CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarının yankıları sürerken, şimdi de Pınar Gültekin'in babasına CHP'li vekil tarafından yapılan saygısız teklif gündeme bomba gibi düştü. Kızı Pınar'ı kaybedişinin üzerinden henüz çok zaman geçmeyen acılı baba Sıddık Gültekin'i arayan CHP'li Muğla milletvekillerinden biri, katil Cemal Metin Avcı'ya açılan davadan vazgeçilmesini istedi. Baba Avcı duydukları ile büyük şok yaşarken, yaşananları CHP Grup Başkanvekillerine anlattı, o ismi verdi.

BU SKANDALDA TOPLAM 4 CHP'Lİ İSİM GEÇİYOR

Gültekin iddiaların gündeme gelmesinin ardından bugün yeni bir açıklama daha yaptı. Toplam 4 CHP'li ismi andığı açıklamasında konuyla ilgili kritik ayrıntıyı da vermiş oldu. İşte Sıddık Gültekin'in açıklamaları;