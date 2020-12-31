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Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
Tuma Çelik hakkında ‘cinsel saldırı’ iddianamesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP'li Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı.Mardin Midyat'ta 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlenmiş ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Olayın ardından HDP'den ihraç edilen Çelik'e savcılık tarafından yurt dışı yasağı konuldu. Çelik'in dosyası dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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Tuma Çelik hakkında ‘cinsel saldırı’ iddianamesi
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