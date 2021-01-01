1 Ocak bugün eczaneler çalışıyor mu? Yılbaşı sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

Son dakika haberleri... Yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulanacak olan dört günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlaması 31 Aralık akşamı itibarı ile başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında en çok merak edilen konulardan birisi de eczanelerin çalışma saatleri olarak öne çıkıyor. Zira, vatandaşlar, ilaç başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için eczanelerin 1 Ocak yılbaşında açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.
4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığının genelgesi yayınlandı. Genelgede, merak edilen birçok detaya ilişkin bilgi verilirken '1 Ocak'ta eczaneler açık mı?' sorusuna da açıklık getirildi.
İşte, yılbaşı sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatleri;
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve sokağa çıkma yasaklarının detaylarını içeren genelgeye göre Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler ile İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.
Sağlık Ocakları ve Eczaneler 1 Ocak Cuma günü resmi tatil olduğu için kapalı olacak. Sağlık ocakları ve eczaneler normal şartlarda sokağa çıkma yasaklarından muaf tutuluyor ancak resmi tatil olması sebebiyle 1 Ocak'ta yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.