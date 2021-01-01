1 Ocak bugün eczaneler çalışıyor mu? Yılbaşı sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı?

Son dakika haberleri... Yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulanacak olan dört günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlaması 31 Aralık akşamı itibarı ile başladı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında en çok merak edilen konulardan birisi de eczanelerin çalışma saatleri olarak öne çıkıyor. Zira, vatandaşlar, ilaç başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için eczanelerin 1 Ocak yılbaşında açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

1 OCAK ECZANELER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığının genelgesi yayınlandı. Genelgede, merak edilen birçok detaya ilişkin bilgi verilirken '1 Ocak'ta eczaneler açık mı?' sorusuna da açıklık getirildi.

İşte, yılbaşı sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatleri;