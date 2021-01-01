Aylin Sözer cinayetinde son dakika: Baba Ayhan Sözer'den "ilişki" açıklaması

Son dakika haberi... Kemal Ayyıldız adlı erkek tarafından öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in babası Ayhan Sözer ilk kez konuştu ve çok önemli açıklamalarda bulundu. Sözer, ''Adi hırsız eve girişinden de belli yalpalaya yalpaya giriyor ve kızımı öldürüyor, üstüne bir de yakıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Maltepe'de daha önceki soyadı Delbe olan Kemal Ayyıldız isimli katil zanlısı erkek, İstanbul Aydın Üniversitesinde görevli olan Akademisyen Aylin Sözer'i önce bıçaklayarak öldürdü, daha sonra da evi ateşe verdi. Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı Kemal Ayyıldız, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.