CHP İl Başkanı yasağı ihlal etti! Polis harekete geçti!

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, İçişleri Bakanlığı'nın yılbaşı nedeniyle 31 Aralık 2020s saat 21.00'da başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek 'Sokağa çıkma kısıtlaması'nı ihlal etti. Bayar'ın bu ihlali kendisinin sosyal medya hesabından yaptığı "1 Ocak 2021 Demre / Taşdibi plajında baharı andıran bir havada yeni yılın ilk denizine girdim" ifadeleri fotoğrafının yer aldığı paylaşım ile ifşa oldu.

POLİS İHBAR KABUL ETTİ

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek denize giren CHP Antalya il başkanı Nusret Bayar'ın, sosyal medyadaki paylaşımını nedeniyle yapılan ihbar üzerine Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildiği öğrenildi. Bayar'a Demre Taşdibi plajında denize girdiği için cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

BU İLK İHLAL DEĞİL

CHP Antalya İl Başkanı Bayar'ın bu ilk ihlali değil. Bayar, Eylül ayında koronavirüs temaslısı olduğu için 14 gün karantinada kalması gerekirken ilçe gezisine çıktığı tespit edilmişti. CHP Antalya İl Başkanı'nın bu hareketi SABAH Akdeniz'de 'Başkan bu nasıl karantina' başlıkla haberle gündeme getirilmişti.