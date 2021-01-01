Cuma namazına gitmek serbest mi? Bakanlık cevapladı

Koronavirüs salgınının yayılımını durdurmak için birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Dün gece başlayan kısıtlama, 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağında vatandaşların en çok merak ettiği 13 sorunun cevaplarını yanıtladı. Vatandaşlar en çok, yılbaşı olan "1 Ocak günü cuma namazına gidilecek mi?" sorusuna yanıt aradı.
Cuma namazına gidebilecek olanlar ve gidilebilecek noktalar da bu şekilde cevaplanmış oldu. İşte Bakanlığın cevapladığı sorular;
ÇİÇEKÇİLERE YILBAŞI İZNİ
Sokağa çıkma kısıtlamalarının tam gün olarak uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan işyerleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilecek.
OTEL REZERVASYONU OLANLAR
Otel veya konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak kaydıyla özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebilecek. Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençler ve çocuklar ise yanlarında velisinin bulunması şartıyla izin almaksızın seyahat edebilecek.
MARKETLER, FIRINLAR
Kısıtlama süresince gündüz 10.00 ile 17.00 saatleri arasında marketler, fırınlar, kasap ve kuruyemişçiler açık olacak. Vatandaşlar araç kullanmadan bulundukları bölgede alışverişlerini yapabilecek. Online satış firmaları da 10.00 ile 24.00 saatleri arasında hizmetlerine devam edecek. Cemevlerinde inanç faaliyetlerini yürüten dede, dernek/vakıf yöneticisi gibi 65 yaş ve üzeri kişiler sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde, cemevlerine gidip gelebilecek. Apartman görevlileri izin belgesi şartıyla gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla kısıtlamadan muaf olacak. Evcil hayvan satışı yapan işyerlerinin sahipleri ile bu işyerlerinde çalışanlar da işyerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için muaf olacak.
İŞTE BAKANLIĞIN CEVAPLADIĞI 13 KRİTİK MADDE;
HAMAM, SAUNA, SPOR SALONU
30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemizin 2. maddesine göre; yeni bir karar alınıncaya kadar yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulmuştur. Bu çerçevede ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen tesisler/işletmeler içerisinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, cep sineması ve lunaparkların da yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı olması/hizmet vermemesi gerekmektedir.
TATLICI, PASTANE VE KAFELER
Lokanta ve restoran tarzı işyerleri; - Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar), 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizin 1.4 maddesine göre 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, - Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma), 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemizin 2. maddesinde göre; 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde; tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair Genelge hükümlerine tabidirler.
199'U ARAMADAN YAPMAYIN
Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 24.06.2020 tarih ve 10134 sayılı Genelgemiz kapsamında Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
CEMEVLERİ
Cemevlerindeki inanç faaliyetlerini yürüten (dede, dernek/vakıf yöneticisi) 65 yaş ve üzeri kişiler; hafta içi ve hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde, cemevlerine gidip gelebilmek için herhangi bir izin almaksızın bu yaş gruplarına getirilen kısıtlamalardan muaftır.
18 - 20 YAŞ ARASI
1) Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirlerarası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilirler.
2) 31.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge'de belirtilen "Zorunlu Durumların" varlığı halinde, 18-20 yaş arası gençler, ilgili Valilik/Kaymakamlıktan seyahat izin belgesi almak ve sadece toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla şehirlerarası seyahat edebilirler.
3) Bu durumların dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında ebeveynleri/veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
APARTMANLAR
Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler, apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaftırlar.
EVCİL HAYVANLAR
Evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları, iş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında iş yerlerine gidip gelmeleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır. Bu muafiyet ilgili kişilerin ikametleri ile iş yeri arasındaki güzergah ile sınırlıdır. Hafta sonlarında belirtilen saatler arasında, bu iş yerlerinde sadece hayvanların günlük bakım ve beslemeleri yapılması mümkün olup ticari faaliyetlerde bulunulması mümkün değildir.
YARIŞ ATLARI
Yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak üzere at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar, sadece bu işleri yapmak ve ikametleri ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftır.
ONLAR MUAF OLACAK
Yaptıkları işin doğası gereği iş yerlerinin kapalı olması gereken zaman içerisinde çalışması gereken haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlama yapan firmalarda görevli olanlar; bu durumu belgelemek ve sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlarda kalmak kaydıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır.
ONLİNE SATIŞ VE SİPARİŞ FİRMALARI
Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri saat aralığı, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:00-24.00 saatleri olarak belirlenmiştir. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerde, hafta içi ve hafta sonlarında 20.00-24.00 saatleri arasında paket servis yapabileceklerdir. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde olanlar (dağıtıcı, kurye vb.) bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.
O MADDELER ÇELİŞİYOR MU?
30.11.2020 tarihli 20076 sayılı Genelgenin ekinde yer alan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinin" 8. ve 30. maddeleri çerçevesinde inşaat faaliyetlerinde çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyeti konusunda herhangi bir çelişki bulunmamaktadır.
8. maddenin ilgili kısmı çalışanların gün içerisinde gidiş-geliş yaptıkları inşaat faaliyetleri ve çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutan genel bir ibaredir. Bu muafiyet inşaatlarda görevli olan kişilerin (işçi, mühendis vb.) ikametleri ile inşaat sahası arasındaki güzergah ile sınırlıdır.
Öte yandan 30.madde de ise çalışanları inşaat alanı içerisindeki şantiyede konaklayan büyük ölçekli inşaat faaliyetlerini düzenlemekte olup, bu iş yerleri kısıtlama getirilen süre ve günlerde dışarıdan işçi getirilmemesi ve sadece şantiyede kalan işçiler boyutuyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır.
CUMA NAMAZINA EVİN YAKININDAKİ CAMİİYE GİDİLEBİLİR
Daha önce yayımlanan sıkça sorulan sorularda hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saatinin Cuma namazı bitimine kadar uzatılabileceği, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saatinin ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabileceği belirtilmişti. 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız; İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.
YASAK KAPSAMINDAKİ KİŞİLER VE İSTİSNA SAYILACAK KİŞİLER
İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
e) Oteller ve konaklama yerleri,
f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
i) Sebze/meyve toptancı halleri,
5.2 İstisna Kapsamında Olan Kişiler
a) Yukarıda belirtilen "Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,
ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,
h) Küçükbaş büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
i) İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler,
j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
n) Veteriner hekimler,
o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
r) Evinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar,
ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),
t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,
u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,
ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri.
"KISITLAMA GENİŞLETİLEBİLİR"
18579 sayılı Genelgemizde belirtilen vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesi uygulaması İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecektir.