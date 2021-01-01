Cuma namazına gitmek serbest mi? Bakanlık cevapladı

Koronavirüs salgınının yayılımını durdurmak için birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Dün gece başlayan kısıtlama, 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağında vatandaşların en çok merak ettiği 13 sorunun cevaplarını yanıtladı. Vatandaşlar en çok, yılbaşı olan "1 Ocak günü cuma namazına gidilecek mi?" sorusuna yanıt aradı.

Cuma namazına gidebilecek olanlar ve gidilebilecek noktalar da bu şekilde cevaplanmış oldu. İşte Bakanlığın cevapladığı sorular;