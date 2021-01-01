Dev kara para operasyonunda son dakika: Baran Korkmaz'ın görüntüleri ortaya çıktı

Büyük Kara para aklama operasyonunda birbiri ardına son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK (Sezgin Baran Korkmaz) Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 29 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada şüphelilerin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı. Başsavcılık, 3 şüpheliyi tutuklama, 8 şüpheliyi de adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti.