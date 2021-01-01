“Eminönü durağı olmadan vatandaş Cibali'den Eminönü'ne nasıl gidecek?”

NE OLMUŞTU?

İBB'de AK Parti döneminde projelendirilen ve temeli atılan, ilk test sürüşü 19 Mart 2019 tarihinde İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından yapılan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi projesi gibi göstermişti. Hatta ilk test sürüşü yapıldığı halde Eminönü Alibeyköy Tramvay Hattı'nda İBB Başkanı İmamoğlu, tekrar test sürüşü yaparak kendi icraatı gibi lanse etmişti.