Milli Piyango 2021 yılbaşı bileti amorti kaç çıktı? Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi amorti numaraları belli oldu!

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi sonuçları için geri sayım sürüyor. Zengin olma hayali ile bilet alan vatandaşlar, Milli Piyango sonuçları için beklemeye koyuldu. Bu sene büyük ikramiye 100 milyon TL olarak belirlenirken amorti başta olmak üzere, 5 bin, 10 bin TL, 1 milyon TL, 10 milyon TL gibi son derece çeşitli ikramiye ödülleri de dağıtılacak. Biletlerine hiçbir şey isabet etmeyenler ise Milli Piyango amorti numarası için bekleyecek. Bilindiği gibi, Milli Piyango amorti numarası ile bilet bedeli geri kazanılmış oluyor. Milli Piyango amorti sorgulama nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO 2021 AMORTİ NUMARASI SORGULAMA!

Biletin her çekilişte son rakamına göre verilen ikramiye tutarı Milli Piyango amorti olarak adlandırılır. Değeri biletin değeri kadar olup büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AMORTİ KAZANDIRAN RAKAMLAR

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları 0 ve 5 oldu.