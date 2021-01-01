SON DAKİKA HABERLER: Bakan Koca'nın uyardığı illerin içerisindeydi! Her 2 kişiden biri korona geçirmiş





Hastalarımızdan çok sıkıntı yaşayanlar oldu. Hem Covid hem de Covidin dışında hastalığı olanlar sıkıntı yaşadı. O dönemde hastalığı geçirme oranı yüzde 27'ydi. Biz, şu anda bu rakamın yüzde 50'ye ulaştığına inanıyoruz. Yani Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden 1'inin bu hastalığı geçirdiğini düşünüyoruz. Bu, yüksek bir oran. Tedbirlerin karşılığı HES haritasında da görülüyor, her taraf yeşile dönüşmeye başladı. Vaka sayılarımız şu an, 3 haneli saylara düştü. Ciddi anlamda azaldı. İnşallah bu azalma daha da devam edecektir".