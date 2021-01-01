Süleyman Soylu’dan Akşener’e jet yanıt! “En büyük musibet, yanında bulunduklarına alet olmaktır”

Twitter hesabından açıklaman yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah'ın gücüne gider" paylaşımında bulundu. Bakan Soylu, mesajında şunları ifade etti:





"ALLAH'IN GÜCÜNE GİDER"

"Akşener'in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti ... Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah'ın gücüne gider.



"KİMSE İFLAH OLMADI"

Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet, bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır ... Siyasi tarihimizde bulunduğunda kimse iflah olmadı ... Allah kurtarsın."