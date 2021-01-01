Susmam için beni Süleyman Girgin aradı

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Kendisini arayan kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyleyen Gültekin, "Taziye dileklerinde bulundu. Taziye dileklerinden sonra, 'Vazgeç, kamu davası devam ediyor' dedi" diye konuştu. Sıddık Gültekin telefon konuşmasının 1.5-2 dakika sürdüğünü belirtti.Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan çekilmelerini istediği öne sürülen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Telefon görüşmelerinin ve iletişim hareketliliğinin yer aldığı HTS kayıtlarını gösteren Girgin, "1 dakika 56 saniye görüşmüşüm. Altını çizerek söylüyorum ne dava içeriği ne de davaya yönelik bir telkinim asla ve asla olmamıştır. Eğer birileri benim adımı kullandıysa da yargı önünde hesabını soracağız" dedi.Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, Muğla'nın Ula ilçesinde, 16 Temmuz 2020'de kaybolmuş, cesedi 21 Temmuz 2020 günü Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Gültekin'i öldürüp cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılandığı dava Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.