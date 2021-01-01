Taksicilere sarı çile

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıklanan yüzde 11'lik taksi zammı yeni yıl itibari ile geçerli olacağı için yılın ilk gününün sabahında taksiciler taksimetrelerini yeni ücrete göre güncellemek için kolları sıvadı. Yeni yılın ilk gününde de taksiciler, taksimetrelerini ayarlatmak için İBB tarafından belirlenen Yenikapı Etkinlik Alanı'na gelerek yoğunluk oluşturdu. Sabahın ilk saatlerinde araçları ile Yenikapıya gelen İstanbul'daki yüzlerce taksi uzun kuyruklar oluştudu.Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk yoldan geçen sürücülerin dikkatini çekti. Yenikapı meydanının bir kısmı adeta sarıya büründü.

Taksiciler Anadolu ve Avrupa yakasındaki taksicilerin tek bir noktada ayarlama yapması nedeniyle yoğunluğun oluştuğunu ve saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını kaydettiler. Taksimetre ayarlarının Cumartesi günü de devam edeceği kaydedildi.

"SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN SIRAYA GİRDİLER"

Taksi şoförleri Anadolu yakasında yapılması gereken taksimetre ayarlamasının Avrupa yakasında yapılmasının hem yoğunluk hem izdiham hem de köprü ücretleri ve yorgunluk olarak taksicileri memnun etmediği kaydedildi.

Ahmet Diker, saatlerdir beklediğini söyleyerek, "Buradaki yoğunluğun tek sebebi Anadolu yakası araçlarının, Avrupa yakasına gelmesi. Başka hiç bir sebebi yoktur. Bu kalabalığın tek etkeni o. Orada Maltepe meydanında da bu taksilere böyle bir yer ayarlasalardı bu yoğunluk asla olmazdı. Daha öncesinde böyle değildi zaten burası. Gidiyorduk, ofislerinin orada sıraya giriyorduk. Taksimetre ayarlarımızı yaptırıp çıkıyorduk. Şimdi Anadolu yakasının taksilerinin de Yenikapıda yapılması nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren soğuk havada aç susuz saatlerce bekliyoruz" dediler.