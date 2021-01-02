Antalya CHP’de ‘tefeci’ skandalı

CHP Antalya Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı M.G. hakkında, tefecilik iddiasıyla kamu davası açıldı. CHP'yi karıştıracak tefecilik iddiası, Serikli ve Antalyalı mağdur Adnan Ege, Ali Ünal, Mehmet Şimşek ve Perihan Ünal isimli vatandaşların şikâyeti ile ortaya çıktı. Şikâyeti değerlendiren polis ekiplerinin başlattığı tefecilik operasyonunda, CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı işadamı M.G. ve birlikte iş yaptığı N.G. hakkında 'tefecilik' iddiasıyla işlem yapıldı. Cumhuriyet Savcılığı, M.G. ve N.G. hakkında 'tefecilik' suçunu işledikleri gerekçesiyle iddianame hazırladı. İddianame Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. M.G. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.