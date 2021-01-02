Eren 19 yaşında! “Oğlum seneye askere gidecekti”

Yıl'ın ilk günü,şehit Eren Bülbül,ün bugün doğum günü.Yıl başının ilk gününde aynı zamanda doğum günü olan Eren Bülbül annesi Ayşe Bülbül ,abisi Çağlar,ablası Sonay ve kardeşi Zeynep tarafından mezarı başında kutlandı.Anne Ayşe Bülbül,"Eren'ime ve diğer çocuklarıma maddi imkansızlıktan dolayı hiç doğum günü kutlaması yapamamıştık.Oğlum bugün 19 yaşına girdi.En çok istediği askere gidip, komando olmaktı.Eren'im seneye askere gidecekti"

"EREN'İM SENEYE ASKERE GİDECEKTİ"

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün bugün doğum günü. Eren'in mezarı başında gözyaşı döken anne Ayşe Bülbül,"oğlum Eren'e maddi imkansızlıktan dolayı hiç doğum günü kutlaması yapmamıştık. 15 yaşına kadar hiç doğum gününü kutlayamadı.Bugün Eren yaşasaydı,19 yaşında olacaktı.Ocak ayının ilk günü doğum gününü kutlamak isterdi.Parası yoktu.Yaş pasta alamazdı.Bana bahçelerden topladığı çiçekleri getirir,anne benim doğum günüm deyip, boynuma sarılırdı.Eren'im Şehit oldu,şimdi mezarı başında doğum gününü kutluyoruz.Hangi anne istemez ki oğlunu mutlu görmek,onunla doğum gününü kutlamak.Yanımda olsa da ona pasta yapsam,pastaya mum takıp ona üfletmek.15 yaşına kadar bunları yapamadık.Hayatta olsa şimdi kendi ellerimle yapardım.Oğlum en çok 20 yaşına geldiğinde askere gitmek,komando olmak istiyordu.Eren'im seneye askere gidecekti.Seni çok özledim oğlum, hakkını helal et bizlere,"dedi

KARDEŞİM 19 YAŞINDA

Eren'in ağabeyi Çağlar Bülbül ise,kardeşim doğum gününü bizlere yansıtmazdı.Çalışıp az da olsa para kazanır,eve gelirken mutfak ihtiyaçlarını karşılamak isterdi.Kardeşimin çok duygusal bir yapısı vardı.Bugün Eren'imizin doğum günü.Kardeşim 19 yaşında.Annem ve kardeşlerimle Eren'min mezarı başında doğum gününü kutlayıp,onu andık,dedi

Eren'in kardeşi Zeynep Bülbül ise,abim,canım,bir tanem Eren abim keşke hayatta olsaydı da hayatı boyunca kutlayamadığı doğum gününü bugün birlikte kutlasaydık.Onun bana" kız Zeyno nerdesin,sana hediye aldım"sözleri hala kulaklarımda çınlıyorKeşke burada yanımızda hayatta olsa da ona hediye bugün doğum gününde hediye alsaydım.Onu çok özledim" dedi

Sosyal medyada Eren'in doğum günü kutlama paylaşıldı

1 Ocak doğum gününde doğan Eren Bülbül'e sosyal medyada kutlama mesajı yağdı.Ssosyal medya hesabından Eren'in doğum gününü kutlayan Furkan Duygu,"11 Ağustos 2017 yılında teröristler tarafından şehit edilen EREN BÜLBÜL'ÜN bugün doğum günüydü.Bu vatanda Eren'ler bitmez,Bu vatanda Er bitmez,İyiki varsın,iyiki doğdun Eren"paylaşımını yaptı.

Vatan Sever isimli kişi ise,"Şehit:Eren Bülbül doğum günün kutlu olsun,iyiki varsın Eren"paylaşımını yaptı.

Arzu Erdoğral ise sosyal medyasında,"Şehit Eren Bülbül'ün bugün doğum günü.Az önce annesi Ayşe Bülbül ile görüştüm.Gözyaşları içerisinde"Eren'im 15 yaşına kadar doğum gününü hiç kutlayamadı,ama ben bugün kutlayacağım"dedi.Eren'in doğum gününü unutmayan herkese teşekkür etti."