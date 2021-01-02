Milli Piyango sonuçları 2021 sıralı tam liste bilet sorgulama! Milli Piyango online bilet sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve MPİ kazandıran numaralar

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu ve sıralı tam liste kazandıran numaralar yayınlandı. 31 Aralık 2020 Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişte, kazandıran rakamlar öğle saatlerinden gece 23.00'e kadar açıklanmaya devam etti. 100 milyon TL'lik büyük ikramiye, Manisa Akhisar'da çeyrek bilete isabet etti. Çekilişin ardından, Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı sonuçları tam ve sıralı kazandıran numaralar listesi de duyuruldu. Hafta sonu itibarı ile, Milli Piyango sonuçları ve telefondan online bilet sorgulama ekranı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Milli Piyango sonucu öğrenme işlemi için SABAH'ın Milli Piyango ikramiye sorgulama ekranını kullanabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2021 VE ONLINE YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA

Amorti rakamlarından 100 milyon TL'lik büyük ikramiyeye kadar, 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarında kazandıran bütün rakamların sıralı, tam listesi MPİ tarafından yayınlandı. Henüz ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenemeyenler, Milli Piyango sorgulama online 2021 işlemi hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA ONLİNE 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da telefondan ve online Milli Piyango sorgulama 2021 işlemlerinizi SABAH'ın MPİ online bilet sorgulama motoru ile gerçekleştirebilirsiniz.

2021 Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı şöyle;