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O uygulamaya yoğun ilgi! Bugüne kadar toplam 800 bin kişi yararlandı...

İçişleri Bakanı tarafından tanıtımının yapılmasının ardından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kartına ücretsiz olarak entegre edildiği uygulamadan; bugüne kadar toplam 800 bin kişi yararlandı.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 10:52 Son Güncelleme: 2.1.2021 10:57 ABONE OL
O uygulamaya yoğun ilgi! Bugüne kadar toplam 800 bin kişi yararlandı...

Vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulamaya, en fazla talep 117 bin 898 kişi ile İstanbul'dan geldi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, Antalya ve İzmir illeri takip etti.

GENÇLER DE UYGULAMAYA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasının başlamasının üzerinden yalnızca üç ay geçmesine karşın, 18 ve 25 yaş arası gençlerden 111 bin 737 kişi uygulamadan faydalandı.

YERLİ VE MİLLİ YAZILIM KULLANILDI

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında yer alan işletim sisteminden, kimlik kartı başvurusunun alınması ile kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar İçişleri Bakanlığı mühendisler tarafından yerli ve milli olarak geliştirildi.

Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına entegre etmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.

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O uygulamaya yoğun ilgi! Bugüne kadar toplam 800 bin kişi yararlandı...
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