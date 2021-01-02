Adıgüzel, iddialarını şu sözlerle sürdürmüştü:

Pandemide artan hasta yükünü karşılamak için dünyanın bütün ülkeleri ilave büyük hastaneler yaptılar. Türkiye'de de pandemi nin başlangıcında bir iki tane büyük hastane yapılacağı, yapıldığı söylendi. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Atatürk Havalimanı pistine yapılan ve bu nedenle çok tartışılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesiydi. Bu hastanenin buraya yapımında asıl amacın, bu havaalanını kullanılamaz hale getirip başka maksatla kullanmayı kolaylaştırma maksatlı olduğuna yönelik itirazlar olmuştu. Erdoğan tarafından 1000 yataklı olduğu söylenerek açılan bu hastanenin şu anda 246 yatak olduğu, yüklenici firma tarafından tamamlanmadan bu yatak sayısı bırakılıp gidildiği, ancak 1000 yatak üzerinden ödemesinin peşin olarak yapıldığı ve bu hastanede daha çok sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalara hizmet verildiğine yönelik duyumlar aldık.

Adıgüzel'in açıklamalarına Bakan Koca sert bir yanıt vererek yalanladı.