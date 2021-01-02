Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'yle ilgili iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi. Bakan Koca, Twitter'dan iki acil durum hastanesinin fotoğrafını paylaştı ve CHP'li vekile ateş püskürdü.
BAKAN KOCA: YATACAK YERİMİZ DE VERECEK HESABIMIZ DA VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıgüzel'in iddialarına tepki gösterdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. YATACAK YERİMİZ DE, VERECEK CEVABIMIZ DA VAR. Milletimizin hizmetindeyiz.
NE OLMUŞTU?
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, pandemi döneminde hastanelerdeki hasta yükünü azaltmak için yapılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'yle ilgili iddialar ortaya attı. Adıgüzel, hastanenin 1000 yataklı olarak duyurulduğunu ancak 246 yatak yapıldığını belirtmişti.
Adıgüzel, iddialarını şu sözlerle sürdürmüştü:
Pandemide artan hasta yükünü karşılamak için dünyanın bütün ülkeleri ilave büyük hastaneler yaptılar. Türkiye'de de pandemi nin başlangıcında bir iki tane büyük hastane yapılacağı, yapıldığı söylendi. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Atatürk Havalimanı pistine yapılan ve bu nedenle çok tartışılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesiydi. Bu hastanenin buraya yapımında asıl amacın, bu havaalanını kullanılamaz hale getirip başka maksatla kullanmayı kolaylaştırma maksatlı olduğuna yönelik itirazlar olmuştu. Erdoğan tarafından 1000 yataklı olduğu söylenerek açılan bu hastanenin şu anda 246 yatak olduğu, yüklenici firma tarafından tamamlanmadan bu yatak sayısı bırakılıp gidildiği, ancak 1000 yatak üzerinden ödemesinin peşin olarak yapıldığı ve bu hastanede daha çok sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalara hizmet verildiğine yönelik duyumlar aldık.
Adıgüzel'in açıklamalarına Bakan Koca sert bir yanıt vererek yalanladı.