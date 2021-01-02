Son dakika: Bilim Kurulu Üyesinden çok çarpıcı aşı sözleri: Hasta olmuyoruz, bulaş riskimiz azalıyor

Gündüz, normal hayata geçilebilmesi için toplumun büyük çoğunluğunun aşıyı yaptırması gerektiğini vurgulayarak "Bu virüs böyle devam ettiği, mutasyona uğrayıp yok olmadığı ya da daha az zarar verici hale gelmediği sürece biz maske, mesafe ve temizlik kuralına yıllarca devam etmek zorunda kalacağız. Kısıtlamalar yine devam edecek, dolayısıyla da salgının önünü alamayacağız. Normal hayata geçebilmemiz açısından toplumun önemli bir kısmının mutlaka bağışıklık kazanması gerekiyor ki biz maske, mesafe ve temizlik kuralına yıllarca devam etmeyelim, normalleşelim." diye konuştu.

Aşılanma sonrasında toplumun bağışıklık kazanmasının doğrudan verilere yansıyacağını belirten Gündüz, şöyle devam etti:

"Günlük veriler düzenli bir şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor zaten. Dolayısıyla bu salgının gidişatı birtakım bilimsel veriler üzerine konarak pikin yani tepe noktasının düşüşü ve artık kabul edilebilir noktaya gelmesi günlük olarak takip ediliyor. İnanıyorum ki toplumun önemli bir kısmı bağışıklık kazandıktan sonra verilerimize yansıyacak bu. Verilerimiz gerçekten belirli bir eşik düzeyinin altına düştüğünde, 'Tamam toplumumuz bağışıklık kazandı ve bu maskeden ve diğer tedbirlerden kurtulup normal eskisi gibi yaşamımıza dönebileceğiz.' diyeceğiz. O nedenle verilerin ortaya çıkması ve yakından takip edilmesi gerekiyor. Aşıdan sonra da buna devam edeceğiz çünkü toplumun tümünün değilse bile önemli kısmının bağışıklık kazanması verilere doğrudan yansıyacaktır."