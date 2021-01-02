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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş yılbaşı açıklaması: 33 ilde dev terör operasyonu...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106’sı Türk, 161’i Yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şahıs gözaltına alınmıştır." denildi.

Giriş Tarihi: 2.1.2021 09:34 Son Güncelleme: 2.1.2021 09:43 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş yılbaşı açıklaması: 33 ilde dev terör operasyonu...

İçişleri Bakanlığı, yılbaşında 33 ilde eylem yapabilecek isimlere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında 106'sı Türk267 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda materyal ve silah da ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106'sı Türk, 161'i Yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şahıs gözaltına alınmıştır.

Ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı YTS'lere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu şahıs gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilmiştir.

Operasyonlar neticesinde şahıslarla bağlantılı yerlerde yapılan aramalarda;
-3 Adet Tüfek,
-3 Adet Tabanca,
-776 Adet Fişek,
-Yaklaşık 2 kg Amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde
yapımında kullanılan madde,
-Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş yılbaşı açıklaması: 33 ilde dev terör operasyonu...
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