1008 yataklı hastaneyi 246 yatağa düşürdüler

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin "Sadece 246 yatakla hizmet verdiğine, daha çok yurt dışından sağlık turizmi amacıyla gelen hastalara bakıldığına" yönelik iddiasına Bakan Koca'dan tepki geldi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum hastanelerinin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldıklarını, bu hastanelerde bugüne kadar 235 bin hastaya hizmet verildiğini vurgulayarak, "Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz" ifadesini kullandı.