İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika kararı: 451 bin vatandaşa 5 milyar tazminat ödenecek

Son dakika... İçişleri Bakanlığı 451 bin vatandaşa toplam 5 milyar tazminat ödenmesine karar verdi. Güvenlik birimleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar sayesinde artık çökme noktasına gelen eli kanlı terör örgütü pkk'dan zarar gören vatandaşların yaralarını devlet sardı. İçişleri Bakanlığı, vatandaşların zararlarını karşılayabilmek için illerde vali yardımcıları başkanlığında zarar tespit komisyonları oluşturmuştu. Bugün sayıları 48'i bulan komisyonlar, vatandaşların yaptığı başvuruları titizlikle değerlendiriyor.

EN FAZLA BAŞVURU HANGİ İLDEN?

Bu kapsamda komisyona, 19 bin 50'si geçtiğimiz yıla ait olmak üzere bugüne kadar toplamda 495 bin 385 başvuru yapıldı. Başvurulardan 451 bin 27'sinde tazminat ödenmesine karar verildi. Henüz karara bağlanmayan 44 bin 358 başvurunun da bu yıl içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor. Başvuruların en fazla Hakkâri ve Mardin'den yapıldığı belirtildi.