Irak’tan Türkiye’ye gelen TIR’da 669 cep telefonu ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon 800 bin lira...

Irak'tan Habur Gümrük Kapısı'na gelen TIR'da yapılan arama sonucunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan 669 cep telefonu ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda cep telefonları ve TIR'a el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, yapılan çalışma sonucunda Irak'tan Türkiye'ye gelen TIR'ın riskli olduğunu tespit etti. Habur Gümrük Kapısı'na gelen TIR, ekipler tarafından X-ray cihazına yönlendirildi. Tekerlek birleşim noktalarında şüpheli yoğunluğa rastlanan TIR, arama hangarına alınarak şüpheli görülen 3 bölgenin lastikleri söküldü.