Irak’tan Türkiye’ye gelen TIR’da 669 cep telefonu ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon 800 bin lira...

Irak'tan Habur Gümrük Kapısı'na gelen TIR'da yapılan arama sonucunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan 669 cep telefonu ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda cep telefonları ve TIR'a el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı.
Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, yapılan çalışma sonucunda Irak'tan Türkiye'ye gelen TIR'ın riskli olduğunu tespit etti. Habur Gümrük Kapısı'na gelen TIR, ekipler tarafından X-ray cihazına yönlendirildi. Tekerlek birleşim noktalarında şüpheli yoğunluğa rastlanan TIR, arama hangarına alınarak şüpheli görülen 3 bölgenin lastikleri söküldü.
PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 800 BİN LİRALIK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler tarafından çıkarılan lastiklerde TIR dorsesinin tekerlek birleşim noktalarının üçünün kaynak ile kapatıldığı belirlendi. Kaynatılmış parça ile kesilen bölmelerde özle olarak oluşturulan gizli bölme içerisinde cep telefonlarının saklandığı belirlendi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, piyasa değeri bir milyon 800 bin lira olan 669 cep telefonu ve TIR'a el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı.Hatay’da 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi! Değeri 15 milyon!