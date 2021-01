Örtü düşmanları takiye peşinde

CHP'li Fikri Sağlar'ın, "Başörtülü hâkimin adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var" sözlerine ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun samimi olmayan açıklamasına siyasiler ve devlet adamlarından gelen tepkiler çığ gibi büyüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "CHP'nin iftira ile gündem değiştirdiğini", AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ,"Sınıfta kalmış zihniyetin siyasi takiye peşinde koştuğunu" söyledi. Siyasiler, devlet adamlarının gösterdiği tepkiler şöyle:

YAPAY GÜNDEMLE KUTUPLAŞTIRMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: CHP 'gündem değiştirmekten' bahsediyordu ya. Eski (meyen) alışkanlıklarının yeniden tedavüle çıkmasına karşı bir şey yap(a)mamanın ezikliği ile (kadına şiddet, taciz ve tecavüz olayları, başörtüsü gibi kadınları giyim tarzı ile ötekileştirme, Türkçe ezan, vb.) şimdi ustası olduğu oyunu tekrar sahneliyor: İftira ile gündem değiştiriyor. CHP oluşturmayı arzu ettiği yapay gündem ile toplumu kutuplaştırmaya çalışıyor. Kendisine verilen görev ve aldığı talimat bu yönde çünkü. Milletimiz bu oyunu görür ve bozar. Kadın hakları konusunda Türkiye'de zihniyet dönüşümünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuda sonuna kadar kadınların yanında olduğunu milletimiz çok iyi bilir. Kimse, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz.

DEMOKRASİ OYUNU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP'nin gerçek yüzünü ifşa etmesi, suret-i haktan görünmeye çalışan muhalefeti "ittifak halinde" rahatsız etmiş. Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkârı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor. Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP'linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o. Demokrasiyi ve demokratik kazanımları siyasi oyun haline getirebileceğini zanneden CHP siyaseti, "iktidarı seçimle veya seçimsiz götüreceğiz" diyenlere ses çıkarmamış, teröre destek veren yancılarına dair üç maymunu oynamaya devam etmiştir. İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyet, "siyasi takiye" peşindedir!

ALLAH'IN GÜCÜNE GİDER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Akşener'in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti. Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah'ın gücüne gider. Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet, bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır. Siyasi tarihimizde bulunduğunda kimse iflah olmadı. Allah kurtarsın.



'MİLLET HAFIZASI DİRİ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de...