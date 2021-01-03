Skandal habere ‘editör hatası’ dedi

yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni 2020 yılında yaşanan felaketler silsilesi içerisinde gösteren Sözcü gazetesinin İslam karşıtlığına soyunması büyük tepki çekti. Gazete 2 Ocak'taki yayınında çark ederek skandalı 'Editoryal hata" olarak sundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gölgesinde gelen 2021 yılının ilk gününde Sözcü gazetesi 1 Ocak'ta hazırladığı manşette skandal bir haberle okuyucularının önüne çıkmıştı. Gazete 2020 yılında yaşanan felaketler listesini hazırladığı manşete Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra 2020'de aslına rücu ettirilerek ibadete açılmasını felaket olarak göstermişti. Ayasofya'nın müze vasfından kurtarılarak ibadete açılmasının heyecanı ve sevinci Türk ve İslam dünyasının hafızasında tazeliğini korurken Sözcü gazetesinin manşetini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlardan ve siyasilerden büyük tepki çekti. Ayasofya Camisi'nin milletle buluşmasını 2020'nin hatırlamak istemediği olaylarına ekleyen Sözcü için 'Olympos Dağı'nın Sözcü'sü' ifadeleri kullanıldı. Sözcü gazetesi ise 2 Ocak'taki sayısında genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın 'Sözcü diyor ki' yazısında skandalı "Editoryal hata" olarak sundu.