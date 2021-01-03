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SON DAKİKA HABER: 'da operasyonu! İbrahim kod adlı terörist saklandığı evde yakalandı

Son dakika gelen haberde 'taki çatışma bölgelerinde bulunan ve bombalı araç hazırlığı gibi eylemlere yardım ettiği tespit edilen bir terörist, istihbarat ve terör birimlerinin ortak operasyonuyla 'da saklandığı evde yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 08:30 Son Güncelleme: 3.1.2021 08:37 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Ankara'da DEAŞ operasyonu! İbrahim kod adlı terörist saklandığı evde yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütünün ve örgüt mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, "İbrahim" kod adlı bir DEAŞ üyesinin Ankara'ya geldiği bilgisine ulaşıldı.

Daha önce Irak'ta silahlı faaliyet gösterdiği ve çatışma bölgelerindeyken bombalı araç hazırlığı gibi eylemlere yardım ettiği tespit edilen teröristin yakalanması için saha ve analiz çalışmaları yapan ekipler, söz konusu kişinin A.S.A.A olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ve kararlar sonrası harekete geçen istihbarat ve terör birimleri A.S.A.A'nın saklandığı evin adresini tespit ederek operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan A.S.A.A'nın evinde yapılan aramada bir cep telefonu, 4 SIM kart ve örgütsel bilgilerin yer aldığı bir not defteri ele geçirildi.

SON DAKİKA! KALAŞNİKOFLA ATIŞ YAPTIĞI GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Operasyon sonrası istihbarat ve terör birimlerinden oluşan dijital inceleme ekibinin yaptığı incelemelerde, A.S.A.A'nın çatışma bölgelerindeyken kalaşnikof tüfekle atış yaptığı görüntülere ve irtibatı bulunan çok sayıda DEAŞ'lının fotoğraflarına ulaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen A.S.A.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada elde edilen bilgiler ve deliller ışığında soruşturmanın yeni şüphelilerle yönelik genişleyeceği öğrenildi.

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SON DAKİKA HABER: Ankara'da DEAŞ operasyonu! İbrahim kod adlı terörist saklandığı evde yakalandı
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