Bakan Koca son dakika duyurdu: Uzun aradan sonra bir ilk! Sayı 10 binin altına düştü

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.

BAKAN KOCA:

Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000'in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz'