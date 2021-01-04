530 Bin liralık gasp vatandaşa takıldı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 30 Aralık Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Aracını yol kenarına park eden İ.Y., para çekmek için bir bankaya girdi.

Yaklaşık 530 bin lira para çeken İ.Y., bankadaki işlemlerinin ardından yol kenarına park ettiği aracına doğru yöneldi. Tam bu esnada olay yerinde bulunan üç kişi, talihsiz adamın önünü kesti. Şüpheliler, İ.Y.'den para dolu çantayı istedi. Bekledikleri cevabı alamayan saldırganlar yanlarında getirdikleri silahın kabzasıyla İ.Y.'yi darp etmeye başladı. İ.Y.'yi başından yaralayan saldırganlar para dolu çantayı alarak farklı yönlere doğru kaçmaya başladı.

VATANDAŞLAR ENGEL OLDU

Bu esnada yaşananlara tanıklık eden vatandaşlar ise tahlisiz adamı darp eden şüphelilerin peşine düştü. Para dolu çantayı alarak kaçmaya çalışan Necmettin D. isimli şüpheli ile çevredekiler arasında kısa süreli bir kovalamaca başladı. Vatandaşlar, yaşanan kovalamacanın ardından yakaladıkları şüpheliyi önce darp etti.

O sırada şüphelinin ağabeyi Sezai D. vatandaşlara italyan konsolosluğundan geliyorum diyerek onarı oradan dağıttı. Vatandaşlar ele geçirdikleri çantayla beraber, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Gasp teşebbüsünde bulunan diğer üç şüpheli kayıplara karışırken, Necmettin D. ise gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Olayla ilgili harekete geçen Gasp Büro Amirliği, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, kimliklerini tespit ettiği Sefa A., Sezai D. ve Abdurrahman Ç.'yi yakalamak için bir operasyon düzenledi. Şüpheliler, 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise gasp girişiminde kullanılan silah ve dört adet mermi ele geçirildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Necmettin D., Sefa A., Sezai D. ve azmettirici olduğu değerlendirilen Abdurrahman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.